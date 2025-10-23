SKIABILITY: L’INCLUSIONE NEGLI SPORT DI MONTAGNA. ANCHE A BOBBIO

MILANO – La Regione Lombardia ha lanciato il progetto “Ski Ability” all’interno del proprio Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, con l’obiettivo di favorire una più ampia inclusione delle persone con disabilità nelle attività sportive di montagna e, in particolare, nei comprensori sciistici alpini lombardi. Il progetto, sostenuto e finanziato con il contributo della Comunità Arge Alp (Comunità di Lavoro Regioni Alpine), mira a sviluppare un modello di valutazione innovativo per misurare e migliorare l’accessibilità delle infrastrutture montane alle persone più vulnerabili.

?L’AMBIENTAZIONE IN VALSASSINA:

Il cuore del progetto è la collaborazione con l’Università di Brescia per uno studio approfondito dei comprensori lombardi in termini di accessibilità alle diverse tipologie di disabilità, sia fisiche sia sensoriali e intellettive. L’iniziativa si propone di tracciare un modello replicabile per altre aree alpine, premiando i comprensori che implementano buone pratiche di accessibilità e promuovono la partecipazione attiva delle persone con disabilità nello sport, nel tempo libero e nel turismo montano. ?

La strategia lombarda, in linea con le sfide della sostenibilità e della valorizzazione dei territori montani, vuole così trasformare l’inclusione in un elemento qualificante e distintivo dell’offerta turistica, dando un segnale concreto verso un futuro in cui la montagna sia davvero per tutti.

RedTur