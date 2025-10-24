METEO: TEMPO STABILE E CIELO SOLEGGIATO PER TUTTO IL WEEKEND

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Venerdì 24 si entra in una fase più stabile che verrà rinforzata da un’espansione anticiclonica dal pomeriggio di lunedì 27. Le temperature saranno leggermente al di sotto della media stagionale ma a partire dall’inizio della settimana prossima tenderanno ad aumentare.
Venerdì 24 ottobre
Cielo soleggiato. Temperature tra gli 11 e i 17 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 15 km/h da Nord. Raffiche: 33 km/h.
Sabato 25 ottobre
Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra gli 8 e i 15 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 8 km/h da Nord. Raffiche: 17 km/8 km/h da Nord.
Domenica 26 ottobre
Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra gli 8 e i 14 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 9 km/h da Nord-Est. Raffiche: 17 km/h.
Lunedì 27 ottobre
Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra gli 8 e i 13 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 9 km/h da Nord. Raffiche: 20 km/h
Fonte: ARPA Lombardia