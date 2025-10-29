PASTURO, LITE SU UNA CASA: 50ENNE ACCUSATA DI LESIONI E RESISTENZA A P.U.

PASTURO – Una donna di 50 anni residente a Pasturo e dipendente di una importante azienda di Lecco, è a processo per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti, che risalgono al settembre 2023, sono stati ricostruiti oggi davanti al giudice Paolo Salvatore. La donna ha pubblicato su un sito la vendita di una parte della sua abitazione e un 50enne brianzolo ha manifestato l’interesse per l’acquisto e chiesto informazioni anche ad altre agenzie, ma al momento del rogito avrebbe manifestato dubbi.

L’incontro a Pasturo tra la proprietaria e il brianzolo è stato burrascoso e sul posto – come ricostruito oggi in aula – sono intervenuti i carabinieri della stazione di Introbio: la donna ha dato in escandescenza sia nei confronti del potenziale acquirente che dei militari, con un carabiniere rimasto ferito. Sul posto è intervenuta l’equipe medica dell 118 e un militare ha rimediato ferite con una prognosi di alcuni giorni.

Oggi la ricostruzione da parte di uno dei militari intervenuti sul posto e di un teste chiave, il potenziale acquirente; quest’ultimo si è contraddetto e in alcuni passaggi è stato reticente alla domande del PM Caterina Scarselli. Il giudice Salvatore ha poi aggiornato l’udienza per sentire altri testi, tra cui i medici intervenuti sul posto.