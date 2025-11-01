DON STEFANO COMMENTA LA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

“Diventate ciò che siete”. È quello che diceva sant’Agostino ai suoi fedeli. Li esortava al desiderio di essere davvero corpo di Cristo, presenza viva di Gesù nel mondo, quando ricevevano la Santa Comunione. Questa frase mi accompagna in questi giorni. La percepisco come una bella esortazione che ci raggiunge al cuore oggi e i questi giorni in cui la memoria dei nostri cari che ci hanno preceduto in questa vita si intreccia con la memoria di tante persone che hanno cercato di essere buoni discepoli di Gesù nel mondo.

Diventate ciò che siete: SANTI!

È così. Così siamo per Dio, per Gesù, per lo Spirito Santo. Dal giorno del nostro battesimo.

Il Padre ci ha creati Figli a sua immagine e ci vuole e ci pensa così.

Ci guarda e non riesce a vedere che figli che possono assomigliargli.

Gesù, in comunione con il Padre, ha cercato di farcelo capire in ogni modo. Siamo possibili santi anche se sbagliamo tanto e ne combiniamo di tutti i colori. Siamo perdonati sempre e comunque. Nella sua Pasqua ha vinto il peccato e la morte. Si è donato e si dona a noi per farci come lui.

Nel Battesimo abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo. Possiamo diventare Santi perché abbiamo questa garanzia, questa “credenziale” in noi. Lo Spirito Santo ci aiuta ad assomigliare a Gesù coni suoi doni. Illumina la mente, purifica e scalda il cuore, dona forza e vigore alle scelte evangeliche, consola e sprona a rimettersi in piedi quando cadiamo, dona pace nel bene. E’ importantissimo, nella libertà, il nostro impegno di continua conversione. Non si tratta però di lottare per conquistare la santità ma di lottare per liberare ciò che Dio già vuole operare in noi. Dio ci vuole Santi e Beati e Gesù ci ha mostrato con la sua stessa vita scelte da compiere per esserlo già qui e ora in questa vita: è il Vangelo delle Beatitudini.

E’ proclamato in questa solennità subito dopo la lettura di parole “potenti” di San Paolo che cerca di offrire ai cristiani di Roma la certezza assoluta che abita nel suo cuore: niente e nessuno ci può separare dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù. E’ la certezza fondamento che, se custodita, ci rende capaci di vivere quelle scelte che Gesù stesso ha vissuto, e ci propone, che conducono alla vera beatitudine.

Diventiamo ciò che siamo: Santi! Possibili Santi!

Don Stefano Colombo

Casa Paolo VI – Concenedo