DISORIENTATA AL PONTE DELLA VITTORIA: 42ENNE SOCCORSA DAI CARABINIERI

CREMENO – Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, sabato 8 novembre, al Ponte della Vittoria a Cremeno, luogo già noto per tristi episodi di cronaca. Alle 11:30 una donna di 42 anni è stata avvistata in stato di disorientamento sulla struttura; l’allarme ha portato sul posto i Carabinieri con il supporto dei sanitari del Soccorso Centro Valsassina. La persona coinvolta, inizialmente incerta nelle sue intenzioni, è stata raggiunta dai soccorritori e trasportata all’ospedale di Lecco per accertamenti – intorno alle 12:15. Non è al momento chiaro se si trattasse di un tentativo di gesto estremo; la tempestiva azione delle forze dell’ordine ha comunque evitato possibili conseguenze più gravi. RedCro

–

Come noto, questo quotidiano – come tutti i giornali del gruppo editoriale IperG – non riporta mai notizie riguardanti suicidi. Discorso completamente diverso invece quando il tentativo viene sventato, questo è il caso che deve avere ampia visibilità. Tale condotta è suggerita dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) e dagli psichiatri. Per saperne di più, ecco le norme a cui noi giornalisti dovremmo attenerci; si tratta di un progetto suggerito dall’OdG nazionale.

————————-

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.



Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.