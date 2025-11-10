GIOCHI DI RUOLO, UN BALLABIESE QUARTO AI MONDIALI DI WARHAMMER 40K IN USA

BALLABIO – È il ballabiese Giorgio Castelli, già noto in paese per il secondo posto ottenuto a Italia’s Got Talent con il team Burningate nel 2017, il primo italiano a ottenere un piazzamento di prestigio ai Mondiali di Warhammer 40.000, uno dei giochi da tavolo strategici più conosciuti al mondo.
A 32 anni, Giorgio ha conquistato il quarto posto ai World Championships of Warhammer di Atlanta, il torneo ufficiale organizzato da Games Workshop, che riunisce ogni anno i migliori giocatori internazionali dei diversi sistemi di gioco dell’universo di Warhammer. Un risultato straordinario, che lo …