MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 10 a domenica 16 novembre 2025:

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

via PASQUALE FUMAGALLI, il 10 e 13 novembre dalle 9:00 alle 17:00, tra i civici 16 e 20, divieto di transito per realizzazione cameretta di riduzione pressione;

via SANT’EGIDIO, il 10 novembre, civico 2, restringimento regolamentato tramite movieri per eliminazione dispersione;

Lungolario LUIGI CADORNA, dal 10 al 28 novembre dalle 8:00 alle 18:00, tra via Malpensata e via Fratelli Calvi, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h per rifacimento caditoie, escluse le giornate di sabato e domenica;

via PADRE DOMENICO MAZZUCCONI, dalle 8:30 del 10 novembre alle 18:00 del 28 novembre, civico 13, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h;

via MARSALA, il 13 e il 25 novembre dalle 8:30 alle 12:30, civico 10, divieto di transito ad esclusione dei residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai;

via MARSALA, il 13 e il 25 novembre dalle 8:30 alle 12:30, tra l’intersezione con via Caldone e il civico 14, sospensione senso unico di marcia;

via CALDONE, il 13 e il 25 novembre dalle 8:30 alle 12:30, tra l’intersezione con via Rimembranza e il civico 19, sospensione senso unico di marcia per occupazione suolo pubblico.

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 6 novembre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2025