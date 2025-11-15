NEL MONOLOGO DI MAURIZIO CROZZA SALVINI A BARZIO (SU VALSASSINANEWS)

BARZIO – Curioso episodio nella puntata di ieri, venerdì 14 novembre, di “Fratelli di Crozza“, andata in onda sul Nove. Quando Maurizio Crozza inizia a parlare di Matteo Salvini, fa riferimento a una grande passione del ministro: le sagre.
Soprattutto in autunno, Crozza dice che non ne perde una. A quel punto, dietro il comico, appare un collage di foto con Salvini in diverse sagre di paese.
Al centro campeggia il nome Valsassinanews, fonte della foto tratta dal nostro giornale – legata alla presenza del leader leghista alla Sagra delle Sagre di qualche anno fa (esattamente nel 2016) a Barzio. Nel riquadro Salvini, con maglietta griffata proprio “Barzio”, abbraccia e fa selfie con alcune persone.