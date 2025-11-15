ESERCITAZIONE NOTTURNA IN PARETE PER IL SOCCORSO ALPINO A BAIEDO

PASTURO – Venerdì sera un’esercitazione notturna in parete per i tecnici della Stazione Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, nella zona della Rocca di Baiedo a Pasturo.

L’attività ha concluso un ciclo formativo avviato nel mese di febbraio di quest’anno, con appuntamento mensili e ha avuto l’obiettivo di “consolidare procedure, tempi e coordinamento in un contesto operativo complesso come la notte, quando orientamento, comunicazioni e sicurezza richiedono la massima attenzione”. Impegnati venti tecnici, con la supervisione di un istruttore nazionale del CNSAS; hanno simulato il recupero in parete di un escursionista ferito e del compagno illeso ma impossibilitato a proseguire.

Erano presenti anche tre motociclisti FMI – Moto Club Valsassina, che hanno aiutato le squadre a portare in quota il materiale tecnico. “Esercitazioni di questo tipo – afferma una nota del CNSAS – sono fondamentali per mantenere elevata la prontezza operativa: consentono di testare attrezzature e manovre, verificare l’efficacia delle procedure in condizioni reali e rafforzare l’intesa tra i tecnici chiamati a operare in scenari critici”.

L’attività si è conclusa alle 22.