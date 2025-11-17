CORTENOVA, CON LA POL. 2001 SCONFITTA NETTA E SENZA APPELLO: 4-1

LECCO – “Probabilmente la vittorie precedenti hanno tolto la cattiveria giusta per affrontare al giorno d’oggi una Pol. 2001 molto forte fisicamente e attualmente in uno stato di grazia”. Così il mister del Cortenova Tantardini dopo la sconfitta in trasferta di domenica.

Pronti via, tiro cross dalla trequarti del Cortenova e palla che finisce sulla traversa. All’ottavo minuto si sblocca la partita: punizione dai 30 metri di Andreotti, tiro che non avrebbe creato problemi a Codega ma una netta deviazione spiazza il portiere ospite. Al 15′ reazione Cortenova, tiro di Pomi parato in angolo. Al 20′ rigore per la Pol: fallo di Benedetti su Campanelli e Andreotti fa 2 a 0. Non c’è reazione degli ospiti, anzi i padroni di casa calano il tris su rimessa laterale con dormita colossale del Cortenova, Gatti realizza con un colpo testa troppo semplice. Sergio Fazzini fa l’1-3 dal dischetto prima della conclusione del primo tempo.

Nella ripresa numerosi cambi on portano alla reazione giusta. Tutt’altro: arriva il poker su incomprensione tra Pirillo e Codega che permette all’attaccante di casa di entrare da solo in area e depositare in porta il comodo 4-1. Per Andrea Tantardini “Una trasferta da dimenticare, adesso ritorniamo ad allenarci per riprendere la rincorsa ai primi posti in graduatoria. A volte sconfitte fanno bene – conclude il tecnico gialloblu – e speriamo che questa sia da lezione per il prosieguo del nostro campionato”.

RedSpo