IL MALTEMPO RALLENTA LA RIAPERTURA DELLA SP62 A PORTONE

TACENO/BELLANO – Lo smottamento di mercoledì 5 novembre in località Portone, tra Taceno e Bellano, continua a condizionare la viabilità della Sp 62.

Dopo la chiusura del tratto interessato e le prime operazioni di messa in sicurezza, la Provincia di Lecco aveva annunciato la riapertura entro il fine settimana successivo.

Tuttavia, le condizioni meteo avverse del weekend hanno rallentato le squadre operative, impegnate nella posa delle reti paramassi e nella stabilizzazione della parete rocciosa. Le piogge degli ultimi giorni hanno reso più complessi gli interventi, obbligando gli operatori a proseguire i lavori in condizioni meteo sfavorevoli; l’obiettivo della Provincia è quello di permettere il prima possibile la riapertura.

