CORTENOVA: SFIDA DI COPPA LOMBARDIA IL 4 FEBBRAIO CONTRO L’AURORA OLGIATE

CORTENOVA- Il Cortenova affronterà l’Aurora Olgiate nella prossima partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Lombardia: il match è in programma martedì 4 febbraio. Al momento resta da effettuare il sorteggio che determinerà quale delle due squadre giocherà in casa, secondo la procedura regolamentare prevista per questa fase della competizione.
Interpellato sull’evento, mister Andrea Tantardini, allenatore del Cortenova, ha sottolineato la crescita importante della manifestazione anche grazie all’entusiasmo generato da un netto aumento delle partecipazioni in questa stagione: “Quest’anno c’è stato un boom di iscrizioni”.
RedSpo