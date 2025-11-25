BANDO GESTIONE RIFUGIO ELISA: DOMANDE ENTRO IL 31 DICEMBRE

MANDELLO DEL LARIO – Il Club Alpino Italiano, Sezione Grigne di Mandello del Lario, invita tutte le persone interessate a partecipare alla gestione del Rifugio Elisa a presentare la propria manifestazione di interesse. Le modalità e le informazioni dettagliate si trovano online.
Le candidature devono essere consegnate in busta chiusa ala sede del CAI Grigne, in via Riva dell’Ospizio SNC, entro il 31 dicembre. In alternativa, è possibile inviare tutti i documenti richiesti via email all’indirizzo info@caigrigne.it. L’assegnazione del bando è prevista entro il 31 gennaio 2026.
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimento è possibile contattare il numero WhatsApp 371.4757532 o scrivere a info@caigrigne.it. Su richiesta, è possibile concordare un colloquio telefonico.