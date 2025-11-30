CALCIO, IL LECCO PERDE A VICENZA: AUMENTA IL DIVARIO

VICENZA – Il primo tempo di Vicenza-Lecco al “Menti” è stato acceso e ricco di episodi. Dopo un avvio equilibrato, il gioco è stato interrotto da un mortaretto lanciato dalla curva ospite.
Il Vicenza cresce e crea le occasioni migliori: Morra e Rizzo si rendono pericolosi, poi al 24’ Stuckler sblocca di testa su cross di Tribuzzi. Il Lecco reagisce subito con una chance per Sipos ma senza esito.
Il finale è nervoso, con proteste biancorosse per un fallo di Tanco da ultimo uomo, diverse ammonizioni (tra cui il mister Gallo) e qualche altra opportunità sprecata dai padroni di casa. Si va al riposo sull’1-0 per il Vicenza …