CLAUDIO PIGAZZI TERZO AL CONTEST FOTOGRAFICO DI CREMONA

CREMONA – Claudio Pigazzi, allevatore di bovini e appassionato fotografo di Pasturo, si è aggiudicato il terzo posto nel concorso fotografico “Stalle in mostra” organizzato durante le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, promosso da una nota rivista di settore.

Il fotografo valsassinese era già tra i finalisti con quattro immagini selezionate tra le venti migliori. Il riconoscimento è stato conferito grazie a uno scatto in bianco e nero che ritrae Silvia Zucchi, giovane allevatrice di Vendrogno, insieme ai suoi due pastori maremmani, evidenziando con forza i dettagli e l’intensità dei soggetti.

Ieri Pigazzi ha partecipato alla cerimonia di premiazione a Cremona, accompagnato dalle figlie Gemma e Anita.