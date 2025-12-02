A CORTENOVA TORNA “UN BICER IN COMPAGNIA”

CORTENOVA – Il Natale si avvicina e a Cortenova, in Valsassina, torna l’appuntamento con “Un bicer in compagnia”, tradizionale manifestazione organizzata dal Comune insieme alle associazioni locali. Dal 30 novembre piazza Concordia, nella frazione di Prato San Pietro, ospita bancarelle e stand dedicati al cibo e al vin brulè, la bevanda calda simbolo dell’inverno.

Il cuore della festa è la gara per il miglior vin brulè, dove sette gruppi del territorio – tra cui l’Associazione San Biagio, il coro Voci nel tempo e il Gruppo Alpini – si sfidano con ricette che spaziano dalla versione classica a varianti più originali, con vini bianchi aromatizzati con pesche o mandarini. I visitatori, grazie a una tazza acquistabile all’ingresso, possono assaggiare e votare il loro preferito.

Novità confermata anche quest’anno è “Degustando l’Italia”, un percorso di prodotti tipici regionali divisi tra nord, centro e sud, mentre per i più piccoli non manca lo spettacolo “Harry Potter Magic Show” e stand con dolci, tè e cioccolata calda.