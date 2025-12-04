PRIMALUNA/L’ALBERO CON BIMBI, BANDA, MAJORETTE, ALPINI E SBANDIERATORI

PRIMALUNA – Giovedì sera la comunità del paese di Centro Valle si è ritrovata in piazza per l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dalla presenza delle maestre, delle associazioni, degli Alpini, delle majorettes, degli sbandieratori, della banda e del parroco.

Nel suo intervento, la vicesindaca Claudia Paroli ha sottolineato il valore del Natale come occasione per rallentare il ritmo frenetico della vita e riscoprire l’importanza delle relazioni: “È il tempo in cui guardiamo di più all’altro, diventiamo più generosi, e portiamo questo spirito anche nei giorni ordinari dell’anno”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai bambini, che ogni anno si mettono alla prova creando gli addobbi per l’albero, aiutati dalle maestre, e agli Alpini che li appendono con cura. “Questo ci insegna che le cose diventano belle quando le facciamo insieme” ha aggiunto Paroli.

La serata è stata resa ancora più festosa dalla musica della banda, dall’energia delle majorettes, dalla magia degli sbandieratori e dai canti dei bambini della scuola elementare, che hanno emozionato il pubblico con la loro voce.

A concludere il momento, la benedizione di don William, che ha dato un significato spirituale e comunitario all’accensione dell’albero.

Un momento di comunità e condivisione che ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie a Primaluna.

C.A.M.

