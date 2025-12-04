UNDICI MESI DI INTERVENTI, 3.600 USCITE: IL 2025 DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCO

LECCO – In occasione della festa di Santa Barbara il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco ha tracciato il bilancio degli undici mesi di attività operativa 2025, confermando un’intensa presenza sul territorio lecchese, complesso per montagne, gallerie, aree industriali e lago. In 11 mesi sono stati effettuati circa 3.600 interventi, con un indice di operatività pari a 45 uscite annue per unità, superiore alla media nazionale di 30.

Interventi e tempi di risposta

Nel dettaglio si contano 591 incendi, 214 danni d’acqua, 95 dissesti statici, 279 incidenti stradali, circa 1.300 soccorsi a persona e numerose altre emergenze di varia natura. Particolarmente significativo il tempo medio di intervento sugli incendi, pari a 14 minuti, ben al di sotto del limite ministeriale fissato in 20 minuti.