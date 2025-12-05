DA DOMENICA A BARZIO IL PRESEPIO DI CARLO CASATI E MONICA ROSSI

BARZIO – Da domenica 7 dicembre a Barzio in via F. Manzoni, dopo la chiesa, sarà possibile visitare un grande e bellissimo presepe ideato e creato da Carlo Casati e Monica Rossi.

Interamente fatto a mano nei minimi particolari, si tratta di un presepe che esce un po’ dalla tipologia classica. È ambientato tra suggestive montagne dove fanno capolino, oltre le baite in legno, anche rudimentali casette costruite con quello che offre il bosco.

Il presepe si trova nell’atelier di pittura di Monica Rossi, pittrice barziese.