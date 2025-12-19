LECCO: IL PIAZZALE ANTISTANTE LA CGIL E CISL INTITOLATO AL BALLABIESE PINO GALBANI

LECCO – Il piazzale antistante le sedi locali delle sigle sindacali di Cgil e Cisl, che si affaccia su via Besonda Inferiore a Lecco, prende il nome di “piazzale Pino Galbani“. La proposta di intitolazione, avanzata da Cgil Lecco e Cisl Monza Brianza Lecco, è stata approvata dalla Giunta comunale di Lecco nel corso della seduta di ieri, giovedì 18 dicembre.

Così l’assessore ai Servizi istituzionali e generali del Comune di Lecco Roberto Pietrobelli: “Al fine di onorare la memoria di Pino Galbani e riconoscerne la straordinaria rilevanza storica e civile per il territorio di Lecco e la sua comunità, facendo nostre le motivazioni espresse dalla Commissione capigruppo nella seduta del 15 dicembre scorso, abbiamo con convinzione accolto la proposta di intitolare il piazzale all’attivista sindacale e antifascista, Pino Galbani”…