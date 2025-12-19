INTROBIO: RISPARMI, VISIONI, CANTIERI. CONSIGLIO SENZA SINDACA MA CON…

INTROBIO – Un consiglio comunale insolito quello andato in scena giovedì sera a Introbio, segnato dall’assenza della sindaca Silvana Piazza, rimasta a casa per motivi di salute, e dal contestuale insediamento del nuovo consigliere Giorgio Crippa, chiamato a prendere posto tra i banchi della maggioranza.

Un avvio atipico che ha dato un tono particolare alla seduta, poi proseguita tra discussioni sui servizi, chiarimenti formali e l’analisi delle opere pubbliche previste per i prossimi anni.

BIBLIOTECA E SERVIZIO CIVILE: CONTINUITÀ O RISPARMIO?

Il settimo punto all’ordine del giorno ha acceso il dibattito: la gestione della biblioteca comunale è stata affidata a una giovane tramite servizio civile universale, scelta motivata dalla necessità di contenere i costi.

Il consigliere di minoranza ed ex sindaco Airoldi ha criticato la decisione, sottolineando come la biblioteca di Introbio sia riconosciuta anche a livello regionale e meriti una figura stabile.

“Le luci natalizie sono un fuoco di paglia, la bibliotecaria no”, ha affermato, evidenziando che il risparmio previsto fino a giugno è di circa 6.000 euro, ma il costo della discontinuità potrebbe essere ben più alto.

Il vicesindaco Libero Tamagnini ha replicato che la continuità è preziosa, ma ha preferito guardare al futuro senza giudicare le scelte passate.

Christopher Anelli Manzoni