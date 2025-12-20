“ADESSO BASTA!”: STUDENTI LASCIATI ANCORA A TERRA DAL PULLMAN. IL VIDEO

CORTENOVA – “Buongiorno. Per favore, adesso basta: anche stamattina come quasi tutta la settimana il pullman non si è fermato a Bindo. Ho anche il video, ho scritto ad Arriva e vediamo se mi risponde ma adesso basta” Ma vi sembra una cosa normale?”.

L’accorata denuncia – corredata dalle immagini qui sopra – giunge da una madre e fa seguito alle precedenti segnalazioni di episodi simili giunte a VN (qui l’ultima in ordine di tempo). L’autobus in questione era quello delle 7:20, la fermata quella di Bindo di Cortenova.

