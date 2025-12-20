INCIDENTE A CORTABBIO, SENZA FERITI MA IL NODO SICUREZZA TORNA CENTRALE

PRIMALUNA – A Cortabbio, nel pieno del centro abitato, si è verificato ieri sera venerdì un incidente stradale che fortunatamente non ha causato feriti, ma che ha immediatamente riacceso l’attenzione sulla pericolosità delle immissioni verso la Strada Provinciale della Valsassina.

L’episodio è stato segnalato in diversi gruppi WhatsApp locali, rimbalzando rapidamente tra residenti e automobilisti abituali della zona. Della vicenda è già nota una parte della dinamica, sufficiente a confermare le criticità dell’area; la testata non entrerà nei dettagli sui soggetti coinvolti, trattandosi di un episodio senza conseguenze e senza rilievi di responsabilità.

La coincidenza temporale è però evidente: solo due giorni fa, durante la seduta del consiglio comunale, il tema della sicurezza viabilistica in quell’area era stato sollevato dalla minoranza guidata da Walter Melesi, che aveva chiesto interventi specifici per mitigare il rischio nelle manovre di uscita e nell’immissione sulla Provinciale.

L’incidente di ieri – pur senza conseguenze fisiche – diventa così un segnale ulteriore, concreto, che conferma quanto denunciato in aula: la necessità di ripensare accessi, uscite e modalità di immissione, prima che la fortuna smetta di fare la sua parte. Di seguito una foto mandata da una lettrice trovatasi di passaggio in macchina.

VN

.

SUL TEMA LEGGI ANCHE: