ARTAVAGGIO, DALLA REGIONE 5 MILIONI DI EURO PER LA NUOVA FUNIVIA

MILANO – Nel corso della sessione di bilancio del Consiglio regionale della Lombardia è stato approvato un emendamento al bilancio di previsione 2026–2028, a prima firma del consigliere regionale Mauro Piazza (Lega), che stanzia 5 milioni di euro a favore del Comune di Moggio per il completamento dei lavori di ammodernamento della Funivia T.P.L. Artavaggio. L’intervento consentirà la sostituzione dell’attuale cabinovia “vai-vieni”, in funzione dal 1961, con un nuovo impianto moderno e sicuro, in grado di trasportare fino a 1.000 persone all’ora, migliorando l’efficienza del servizio di trasporto pubblico locale e garantendo standard di sicurezza aggiornati.

Il progetto rientra nel Patto Territoriale per lo Sviluppo Integrato, sottoscritto il 22 novembre 2024, che coinvolge Regione Lombardia, la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, la Provincia di Lecco e i Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio e Valtorta, con l’adesione di I.T.B. S.p.A. (Società Imprese Turistiche Barziesi). L’importo complessivo degli interventi previsti dal Patto ammonta a 35 milioni di euro, a fronte di un contributo regionale già stanziato pari a 13,5 milioni di euro, cui si aggiunge questo ulteriore finanziamento di 5 milioni di euro.

“Si è reso necessario un ulteriore impegno da parte di Regione Lombardia – spiega il consigliere Piazza – per far fronte all’aumento dei costi e per implementare ulteriormente gli standard di sicurezza dell’impianto. La modernizzazione della Funivia Artavaggio rappresenta un investimento strategico per lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle aree montane, in un’ottica di destagionalizzazione e attrattività durante tutto l’anno”. Il consigliere regionale esprime soddisfazione per un progetto seguito da tempo e considerato prioritario per il territorio lecchese: “Il finanziamento approvato è un risultato concreto che conferma l’attenzione di Regione Lombardia verso le aree montane. Non si tratta solo di un’opera infrastrutturale, ma di un passo decisivo verso un modello di sviluppo che punta sulla qualità, sulla sicurezza e sulla capacità di attrarre visitatori in tutte le stagioni”.

Il comprensorio dei Piani di Artavaggio rappresenta una delle principali aree turistiche dell’arco alpino lombardo e punta alla valorizzazione dell’offerta invernale sia estiva e primaverile, rafforzando la destagionalizzazione e la diversificazione turistica.

“L’approvazione di questo emendamento segna un passo fondamentale verso il completamento di un impianto T.P.L. moderno, con maggiore portata oraria, tempi di percorrenza ridotti e un accesso più agevole all’area di arroccamento. Un intervento che migliorerà l’attrattività dei Piani di Artavaggio e offrirà un’immagine rinnovata e competitiva all’intero comprensorio”, conclude Piazza.