CORTENOVA A BINDO CON LA BRIOSCHESE PER “RIALZARSI”. MA QUANTI ASSENTI…

CORTENOVA – Questo pomeriggio a Bindo il Cortenova proverà a invertire il trend negativo nel campionato di Seconda categoria, ospitando la Brioschese in un momento tutt’altro che semplice. La squadra gialloblu arriva infatti da alcune sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare nella parte bassa della classifica, con la necessità di ritrovare punti e fiducia davanti al proprio pubblico.

Il tecnico Andrea Tantardini, intervistato da Valsassinanews, non nasconde le difficoltà del momento: “Periodo buio, poi tra squalifica di Pirillo e infortuni non siamo fortunati. Domani ci aspetta una partita molto complicata, in quanto loro sono in fiducia e noi abbiamo appunto molti infortunati come quelli di vecchia data Benedetti, Diakhate e Bellati, a cui si aggiunge Lorenzo Gianola con una lesione di secondo grado al collaterale. Speriamo invece di recuperare Tagliaferri, Pomi (uscito domenica dopo una entrataccia del difensore dell’Aurora espulso per questo fallo) e Bellani, fermato da un fastidio alla coscia sinistra già nel primo tempo di domenica scorsa. Infine anche Garagnani è uscito causa botta a un ginocchio e abbiamo assenti per impegni di lavoro Tenderini, Codega e Caporaletti“.

Una situazione difficile, dunque, con tanti problemi di formazione che costringono l’allenatore a soluzioni d’emergenza, ma anche con la voglia di riscatto di un gruppo che non vuole arrendersi. La Brioschese, invece, arriverà a Bindo sulle ali dell’entusiasmo dopo i recenti risultati positivi, e si preannuncia un test molto impegnativo per i valsassinesi.

RedSpo