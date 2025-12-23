LETTERA DA PRIMALUNA: “AIUTIAMO QUESTO POVERO CANE!”

Buongiorno, sono un nuovo abitante della Valsassina, vivo qui da 2 anni e volevo segnalare la presenza di una bellissimo esemplare di pastore tedesco nella frazione di Gero di Primaluna, che ha tenuto compagnia a me e penso a tutta la frazione nella serata di domenica 21 dicembre, mentre tentavo di vedere una partita di calcio… Non mi lamente di un cane che abbaia, ne ho uno anch’io e ho allevato Pastori Corsi fino a qualche anno fa. Quello che mi preoccupa è che il cane in questione ha abbaiato con tutte le forze per i 90 minuti della partita + i 15 minuti di intervallo ININTERROTTAMENTE con buona pace dei vicini!!! Ora, da amante dei cani quello che mi preoccupa non sono le mie orecchie… ma la salute di quel povero cane che vive perennemente rinchiuso in casa e, quando viene messo per quell’ora o poco più in libertà in giardino, ABBAIA perchè forse si sente spaesato e/o abbandonato. Insomma, non un cane rumoroso ma un cane DISTURBATO, e so per esperienza che un cane disturbato alla lunga diventa pericoloso per sè e per gli altri!!!

Avrei voluto suonare al campanello di quella casa, ma arrivato al cancello ho visto che si stava svolgendo una festa penso di compleanno di un ragazzino, non ho voluto rovinare il momento!

Ma per amore degli animali, fate qualcosa per quel povero cane… mi dicono sia del figlio di un noto assessore comunale; bene, ricordo all’assessore anche della presenza dell’Art. 659 del codice civile DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA, basterebbe raccogliere qualche firma tra i vicini: certo, qui tutti hanno un cane, ma non un cane che abbaia per 110 minuti di seguito senza che nessuno presente in casa lo richiami.

GLI ANIMALI SI AMANO, NON SI BUTTANO FUROI CASA QUANDO SONO DI TROPPO.

Walter Belatti