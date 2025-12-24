AUGURI ‘TOP’ AI LETTORI DI VN: TEOMAT, AKSEL, ALTRI SPORTIVI, CFP, ITB, SCV E…

“Auguri a tutti i valsassinesi per un sereno Natale e un 2026 senza ostacoli e a tutto Gasssss!!!”.
Matteo Grattarola – campione di Trial
“Auguro a tutti i valsassinesi un Buon Natale e che queste feste portino tanta gioia e serenità per tutta la comunità!! e magari… anche un po’ di neve”.
Aksel Artusi, nazionale Sci di fondo e Skiroll
“Chi lavora ogni giorno accanto alla fragilità sa che il valore sta nelle piccole attenzioni.
Ai lettori auguro tempo lento, sguardi che restano e parole che sanno prendersi cura”.
Veronica Bonicalzi
direttrice Rsa Casa S. Antonio Barzio
“Crediamo in un mondo migliore e auguriamo che l’utopia diventi realtà. Un particolare pensiero a tutti coloro che s’impegnano nel volontariato, grazie a loro facciamo passi verso il traguardo. Auguri a tutti, alle famiglie e alle persone sole.”
Ambrogio Canepari
Presidente Soccorso Centro Valsassina
Introbio
–
“Auguro di cuore a tutti i lettori di Valsassinanews un Natale sereno e lieto e un 2026 ricco di ogni bene!”.
Marco Sampietro Appassionato studioso di storia locale
“Auguri ai lettori di VN, una voce importante, attenta e significativa per la nostra valle e per tutti noi che ci viviamo facendo risuonare non solo a livello provinciale ma quantomeno regionale le nostre peculiarità e le nostre bellezze”.
Alan Vaninetti Direttore Apaf/Cfpa Casargo
–
“Buon Natale! Possa questo tempo magico portare pace e felicità a voi di VN e a tutti vostri lettori”.
Andrea Tantardini – allenatore Cortenova Calcio
“Dirigenti e giocatori del CS Casargo augurano auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri sostenitori, sponsor”.
Carlo Pasquini, presidente CS Casargo
L’ITB, che gestisce i Piani di Bobbio e Valtorta, ha scelto questi (originalissimi) videoauguri per i lettori di VN: