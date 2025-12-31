RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS. LE FOTO DELLA “NOTTE IN VALSASSINA”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto due immagini (in copertina e a fondo pagina) intitolate “La notte in valle”.

–

L’autore le descrive così:

La notte non è buia: è piena.

Piena di respiri, di finestre che non dormono, di passi che non fanno rumore.

Piena di silenzi che non chiedono nulla, ma tengono insieme.

Il campanile, acceso come un pensiero che non si spegne,

sta lì — non per dire l’ora, ma per ricordare che qualcuno veglia.

Che anche quando tutto tace, qualcuno resta.

Le montagne non chiudono, proteggono.

E il cielo, così limpido da sembrare vicino,

ci guarda come si guarda chi ha già capito.

In fondo, vivere qui è questo:

accettare che la bellezza non urla,

che la verità non si mostra,

che la luce — quella vera — si accende quando nessuno la chiede.

Foto scattate a Primaluna, 14 dicembre 2025

–

