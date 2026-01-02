CASARGO: IL DOTTOR COMBI DA OGGI È IL NUOVO MEDICO

CASARGO – Da oggi, 2 gennaio, i residenti di Casargo, Margno, Crandola e Taceno accolgono il dottor Alberto Combi, originario di Cassina, come nuovo medico incaricato a tempo determinato.

Il dottor Combi sarà disponibile su appuntamento negli ambulatori di zona: a Casargo (via Roma 1) lunedì 9-12 e martedì 15-18; a Margno (via al Tennis 2) mercoledì 9-12 e 13-16; a Taceno (via Roma 4) venerdì 8-11.

Per consulenze telefoniche, il numero è 352/0226624, con orari dedicati: lunedì e mercoledì 8-9 e 12-13; martedì 10-11; giovedì e venerdì 11-13. Nessun passaggio obbligatorio agli sportelli di scelta e revoca del Distretto di Introbio per i pazienti.