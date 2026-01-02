BARZIO. AL CONCERTO DI CAPODANNO SUCCESSO PER LA BANDA, GRAN PUBBLICO

BARZIO – Tradizione rispettata e grande partecipazione per il concerto di Capodanno della Banda di Barzio, che ha riempito la sala con circa 500 persone. Un appuntamento ormai immancabile, in grado di unire generazioni diverse nel segno della musica e della convivialità.

Il pubblico, caloroso e partecipe, ha accompagnato ogni brano con applausi convinti, culminando in un momento di vera festa con la celebre “Marcia di Radetzky”, che ha coinvolto tutti i presenti in un applauso ritmato e festoso.

RedBar