OSPITALETTO (BS) – Partenza subito intensa al ‘Gino Corioni’, dove il Lecco prova a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti. Šipoš si rende protagonista già in avvio con un paio di iniziative interessanti: prima cerca la profondità per Furrer, poi sfiora il tocco vincente su un ottimo suggerimento di Rizzo.
L’episodio chiave arriva al 12’ con il rigore trasformato dal Leone Šipoš in seguito a intervento deciso di Mallamo in area avversaria, che l’arbitro inizialmente punisce con il giallo per gioco pericoloso. Proteste blucelesti e richiesta di revisione, che infatti cambia tutto…
LA CRONACA COMPLETA DEL MATCH SU LECCO NEWS:
OSPITALETTO-LECCO 1-1: ŠIPOŠ SU RIGORE, PARI BRESCIANO DI MESSAGGI