GRIGNETTA, TRE GIOVANI IN CRISI IN CIMA. RECUPERATI DAL SOCCORSO ALPINO

GRIGNA MERIDIONALE – Attivazione nel tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio 2026 per la Stazione di Lecco del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana. Tre ragazzi erano in difficoltà in cima alla Grignetta, è partita una squadra territoriale, con quattro tecnici del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che si sono portati ai Piani dei Resinelli, a supporto dell’elisoccorso di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza. Un tecnico della Stazione si trovava già in zona e ha prestato assistenza fino all’arrivo dell’elicottero.

I tre giovani erano infreddolite ma in condizioni generali abbastanza buone. Sono stati recuperati e trasportati a valle.

RedCro