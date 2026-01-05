STANDING OVATION PER “LA TRAVIATA” NELLA CHIESA DI PREMANA

PREMANA – Grande successo per la prima rappresentazione de “La Traviata” a Premana, frutto della collaborazione tra le realtà musicali locali e tre professionisti del canto lirico. La chiesa di San Dionigi, gremita, ha tributato una lunga standing ovation al soprano Hiroko Morita (Violetta), al tenore Pierfranco Manzi (Alfredo) e al baritono Giorgio Valerio (Germont), insieme alle voci del Coro Nives, della Corale “Santa Cecilia” e ai musicisti del Corpo musicale “San Dionigi”.

L’opera, diretta dal maestro Ivan Moggia e realizzata con il supporto dei maestri di coro Francesco Bussani e Nicola Pomoni, ha coinvolto una sessantina di coristi e trenta strumentisti. Molto apprezzata la versione curata da Lorenzo Pusceddu, con la narrazione affidata a Nicola Fazzini e momenti corali particolarmente intensi.

La serata si è conclusa con il bis di Libiamo, ne’ lieti calici e un’ulteriore ovazione. “Esibirci al vostro fianco è stato un onore”, ha dichiarato Nerina Codega a nome della banda.

La replica è prevista per sabato 17 gennaio alle 20.30, nella chiesa della Sacra Famiglia ai Noccoli di Cremeno.