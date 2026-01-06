LA CAVALCATA DEI TRE RE INCANTA: GRANDE PARTECIPAZIONE A PREMANA

PREMANA – Lunedì sera Premana ha vissuto uno dei momenti più sentiti e suggestivi dell’anno con la tradizionale Cavalcata dei Tre Re, appuntamento che da generazioni unisce fede, storia e forte senso di appartenenza alla comunità. Nonostante il freddo invernale, il paese si è animato di numerosi cittadini e visitatori che hanno seguito con partecipazione il lungo corteo per le vie del centro. Protagonisti della serata sono stati i coscritti del 2003, giovani di 21 e 22 anni, che hanno impersonato i Re Magi con entusiasmo e orgoglio, portando avanti una tradizione che rappresenta un vero passaggio simbolico per ogni leva premanese.

La partenza è avvenuta in serata, con il corteo accompagnato dai canti tradizionali eseguiti dal Coro Nives e dalla Corale Santa Cecilia. Il percorso ha toccato diversi luoghi significativi del paese, trasformando ogni tappa in un momento di incontro e raccoglimento, scandito dal caratteristico Canto dei Tre Re, tramandato di generazione in generazione.

La manifestazione si è conclusa davanti alla chiesa, dove era allestito il presepe. Qui, in un’atmosfera particolarmente suggestiva, i Re Magi hanno offerto simbolicamente oro, incenso e mirra al Bambin Gesù, mentre il canto finale, intonato coralmente, ha suggellato il momento più emozionante della serata.

Ancora una volta la Cavalcata dei Tre Re si è confermata non solo come una rievocazione storica, ma come un evento capace di coinvolgere l’intero paese, rafforzando il legame tra le generazioni e mantenendo viva una tradizione che rappresenta l’identità profonda di Premana.

Foto Maria Bellati e video Facebook Pro Loco Premana