IN CHIESA A INTROBIO L’ARRIVO DEI RE MAGI IN ADORAZIONE DI GESÙ BAMBINO

INTROBIO – Grande partecipazione ieri sera nella chiesa parrocchiale di Introbio per la suggestiva celebrazione dell’Epifania guidata dal parroco don William Abbruzzese, che ha visto l’arrivo dei Re Magi per l’adorazione di Gesù Bambino. Un momento intenso e carico di significato, molto sentito dalla comunità e in particolare dalle famiglie.

Durante la celebrazione, i tre Magi hanno fatto il loro ingresso in chiesa accompagnati da angioletti e pastori, interpretati dai bambini, che con i loro costumi hanno reso l’atmosfera ancora più emozionante e ricca di simboli. Il cammino verso l’altare, dove era allestita la scena della Natività, ha richiamato il viaggio dei Magi verso Betlemme, guidati dalla fede e dalla luce della stella.

Davanti al presepe, i Re Magi si sono fermati in adorazione, offrendo simbolicamente oro, incenso e mirra, mentre la comunità raccolta ha condiviso un momento di silenzio e preghiera. La presenza dei più piccoli, vestiti da angeli e pastori, ha dato particolare dolcezza alla celebrazione, sottolineando il valore educativo e spirituale di questa tradizione.

L’iniziativa ha rappresentato non solo una rievocazione, ma un vero e proprio momento di partecipazione e unità, capace di coinvolgere grandi e piccoli nel messaggio dell’Epifania. Ancora una volta, la tradizione dei Magi a Introbio si è confermata un appuntamento importante, che unisce fede, comunità e memoria condivisa, chiudendo con gioia il tempo del Natale.