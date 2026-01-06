MORTERONE, 67ENNE SI FA MALE CON UN MEZZO AGRICOLO: ELISOCCORSO

MORTERONE – Attimi di forte apprensione, nella tarda mattinata di oggi, martedì, per un infortunio sul lavoro avvenuto nel territorio comunale di Morterone, in località Medalunga, dove un uomo di 67 anni è rimasto ferito mentre stava effettuando alcuni lavori. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 quando è stata richiesta l’attivazione dei soccorsi per l’uomo che, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto “incastrato” in un mezzo agricolo – riuscendo però a liberarsi da solo, riportando una ferita alla spalla. Le condizioni dell’uomo hanno inizialmente fatto temere il peggio, con l’uscita dei mezzi di emergenza in codice rosso. Da una successiva ricostruzione è emerso che lo sfortunato sarebbe scivolato e il cardano del trattore l’ha agganciato ai vestiti. Avrebbe riportato la frattura a uno zigomo e a una vertebra.

Sul posto sono intervenuti automedica e ambulanza della Croce Rossa di Lecco, insieme all’elisoccorso decollato dalla base di AREU Bergamo per prestare assistenza sanitaria al ferito. L’uomo è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso e il successivo imbarco sull’elicottero.

Dopo le prime valutazioni, il 67enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti e cure. A Medalunga sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri, cui spetterà ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

