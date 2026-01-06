A BAIEDO PARTECIPATO PRESEPE VIVENTE. IL NATALE SI CHIUDE CON I RE MAGI

PASTURO – Ha registrato una folta partecipazione di pubblico il Presepe Vivente di Baiedo, svoltosi nella serata di domenica 4 gennaio 2026, che ha trasformato la frazione di Pasturo in un suggestivo scenario di fede e tradizione. Numerosi residenti, famiglie e visitatori provenienti anche dai paesi vicini hanno seguito con attenzione e coinvolgimento il percorso della rappresentazione, animando le vie del borgo e confermando il forte legame della comunità con questo appuntamento ormai consolidato.

L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Giovani di Pasturo con la collaborazione delle associazioni locali, ha proposto una rievocazione curata della Natività, con figuranti in costume e scene distribuite lungo il centro storico. Un evento capace di coniugare spiritualità e partecipazione popolare, creando un clima di raccoglimento ma anche di condivisione e festa.

Momento centrale della serata è stato l’arrivo dei Re Magi, accolti dagli applausi dei presenti, che hanno simbolicamente raggiunto la Sacra Famiglia portando i doni al Bambino Gesù. Un passaggio particolarmente sentito, che ha richiamato il significato dell’Epifania e coinvolto adulti e bambini in un’esperienza vissuta con attenzione e rispetto.

La forte adesione della popolazione si è confermata anche lunedì 5 gennaio, in occasione della Messa delle 18 nella chiesa parrocchiale, dove i Re Magi hanno fatto il loro ingresso per offrire i doni al Bambin Gesù durante la celebrazione. Un gesto simbolico che ha segnato la conclusione ufficiale delle festività natalizie, molto partecipata dai fedeli.

Il successo dell’iniziativa conferma come il Presepe Vivente di Baiedo rappresenti non solo un evento religioso, ma anche un importante momento di aggregazione e identità per la comunità di Pasturo, capace di rinnovarsi ogni anno grazie all’impegno dei volontari e alla risposta sempre numerosa della popolazione.

L’arrivo dei Magi in chiesa

Il presepe vivente di Baiedo