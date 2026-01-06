UN SUCCESSO LA CONCLUSIONE DELLA “VIA DEI PRESEPI” DI CASARGO

CASARGO – Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la Via dei Presepi di Casargo, iniziativa che anche quest’anno ha accompagnato il periodo natalizio registrando un’elevata affluenza di visitatori e confermandosi come uno degli appuntamenti più apprezzati dell’Alta Valsassina. Per diverse settimane il paese si è trasformato in un suggestivo scenario natalizio, capace di richiamare famiglie, residenti e turisti. Il percorso, allestito lungo le vie del centro e nelle frazioni, ha dato vita a un vero e proprio museo a cielo aperto, con numerosi presepi esposti in cortili, finestre, angoli caratteristici e spazi pubblici. Ogni installazione ha raccontato il Natale attraverso materiali, stili e interpretazioni differenti, valorizzando la creatività e la passione dei cittadini coinvolti.

La manifestazione ha favorito una costante presenza di visitatori, che hanno potuto vivere il paese in un clima di festa, passeggiando tra le opere e riscoprendo scorci e tradizioni locali. Particolarmente apprezzata è stata la varietà dei presepi, dai più tradizionali a quelli più originali e artistici, capaci di attirare l’attenzione sia dei bambini sia degli adulti. Oltre all’aspetto espositivo, la Via dei Presepi ha rappresentato un importante momento di aggregazione e condivisione, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a promuovere l’identità del territorio. L’iniziativa ha inoltre avuto ricadute positive anche dal punto di vista turistico, con numerose presenze nei giorni festivi.

La riuscita dell’evento è il risultato dell’impegno dei volontari, delle associazioni locali come la Pro Loco e gli Amici del Presepe e di tutti coloro che hanno collaborato all’allestimento, dimostrando come la partecipazione attiva della popolazione sia ancora oggi un elemento fondamentale per il successo delle tradizioni.

La conclusione della Via dei Presepi segna così la fine delle festività natalizie a Casargo, lasciando un ricordo positivo e la soddisfazione per un evento che continua a crescere anno dopo anno, diventando un punto di riferimento per il Natale in Valsassina.