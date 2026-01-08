“PALANAMELESS”: NUOVO NOME GRAZIE A ASD STELLA ALPINA E FESTIVAL MUSICALE

BARZIO – La collaborazione tra l’ASD Stella Alpina – società sportiva dell’altopiano valsassinese – e Nameless Festival Srl di Alberto Fumagalli, realtà imprenditoriale legata al mondo degli eventi, dà vita a un nuovo progetto dedicato alla valorizzazione della palestra comunale di Barzio. L’obiettivo è quello di creare opportunità innovative per la comunità e favorire lo sviluppo del territorio della Valsassina.

Una volta completate le pratiche amministrative necessarie, il palazzetto dello sport in località Noccoli assumerà la nuova denominazione “PalaNameless”, scelta che riflette il desiderio di unire sport, cultura e progettualità condivisa. Il Comune ha accolto positivamente l’iniziativa, autorizzando l’utilizzo del nuovo nome. L’accordo prevede la sinergia tra competenze sportive e organizzative: da un lato l’esperienza radicata della società di Barzio, punto di riferimento per oltre duecento tesserati, soprattutto giovani; dall’altro la capacità di comunicazione e la visibilità maturata dalla realtà partner, elementi che contribuiranno alla promozione della struttura e alla creazione di attività di carattere sportivo, educativo e sociale.

L’iniziativa punta a rafforzare il ruolo del palazzetto come centro di aggregazione e di crescita per i ragazzi della Valle, valorizzando l’identità locale e aprendo la strada a nuovi progetti “in linea con le esigenze di una comunità dinamica e attenta al futuro”.