LECCO-TRIESTINA, VALENTE CHIEDE CONCENTRAZIONE MASSIMA

LECCO – Federico Valente presenta la sfida del Rigamonti-Ceppi contro la Triestina, prima gara casalinga del 2026 dopo il pareggio di Ospitaletto, sottolineando come l’imperativo sia non rilassarsi contro l’ultima della classe, penalizzata ma ancora viva nella corsa salvezza. Il tecnico bluceleste avverte che gli alabardati, reduci anche da una gara da cinque reti contro l’AlbinoLeffe nelle scorse settimane, arriveranno a Lecco per giocarsi le proprie carte e che servirà un approccio più attento rispetto a quello mostrato sabato scorso …