CORTENOVA KO IN CASA: BARZAGO CINICO, DECIDONO ZINNI E BRUSADELLI

CORTENOVA – Ripartenza amara per il Cortenova che nella prima giornata di ritorno del girone L di Seconda categoria inciampa in casa contro il Barzago, vittorioso 0-2 al “Todeschini”. Gli ospiti confermano il buon momento e si rilanciano in zona alta di classifica con due reti, entrambe in contropiede su errori difensivi dei padroni di casa, che restano attardati nella corsa ai playoff. Primo tempo equilibrato, con il Cortenova che prova a fare la partita ma fatica a trovare varchi negli ultimi sedici metri. Il Barzago si difende con ordine e appena può riparte in velocità, mettendo già in allerta la retroguardia di casa con un paio di sortite sugli esterni.

Il miglior primo tempo della stagione non basta al Cortenova per ottenere un risultato positivo. Il match si sblocca al 5′ della ripresa: su una delle ripartenze ospiti la palla arriva a Zinni, bravo a sfruttare l’occasione e a firmare lo 0-1 che gela il “Todeschini”. Il Cortenova accusa il colpo, prova a reagire ma si scopre, lasciando spazi che il Barzago gestisce con grande lucidità. Nel finale i padroni di casa si sbilanciano alla ricerca del pareggio e il Barzago ne approfitta per chiudere definitivamente i conti. È Brusadelli a trovare il raddoppio al 67′, con il 0-2 che indirizza la sfida e consegna agli ospiti tre punti pesantissimi per la classifica del girone L. Per il Cortenova una battuta d’arresto pesante, soprattutto perché arrivata in uno scontro diretto che avrebbe potuto rilanciare le ambizioni gialloblu nella seconda parte di stagione.

“Devo solo fare complimenti ai ragazzi – commenta mister Tantardini – per 60 minuti forse i migliori della stagione; poi contro squadre di un certo livello la differenza la fanno i giocatori e gli episodi. Oggi bravi gli attaccanti del Barzago, perché due palle gol e due gol (noi 4 occasioni e zero reti).

Il campionato resta comunque aperto ei valsassinesi saranno chiamati a reagire subito già dal prossimo turno per restare agganciati al treno delle prime.

RedSpo