‘TERZA’, CASARGO TORNA A VINCERE: 0-2 IN TRASFERTA A CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Vittoria in trasferta oggi al ritorno in campo del Casargo in Terza categoria: battuto a domicilio il Victoria: 2-0 a Calolzio.
Dopo una fase di studio la prima occasione per i padroni di casa: dal limite tiro a fil di palo; al 38′ percussione di Abis che appoggia al centro, dove la prima conclusione di Tenderini viene ribattuta dal portiere ma sul pallone vagante si avventa Salvadori che di sinistro firma lo 0-1.
Al 5′ del secondo tempo pareggio calolziese – ma l’arbitro annulla per fuori gioco.Al 15 Mario Gianola a un metro dalla riga incredibilmente tira fuori. Occasioni anche per i padroni di casa ma Abis al 40′ viene steso da ultimo uomo: solo giallo. Sulla punizione bella parata poi lancio di Baruffaldi e Abis salta il portiere per il definitivo 2-0.
RedSpo