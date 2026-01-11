‘SECONDA’. CORTENOVA-BARZAGO, SUBITO UNO SCONTRO PESANTE PER RIPARTIRE

CORTENOVA – Il girone di ritorno di Seconda categoria Girone L si apre oggi con il Cortenova che ospita al “Todeschini” il Barzago, in una sfida che può indirizzare la corsa alla zona nobile della graduatoria in un torneo estremamente equilibrato. Il calendario riserva ai gialloblù un avvio di 2026 subito intenso, dopo una prima parte di stagione vissuta tra rincorsa alla zona playoff e molti scontri diretti ravvicinati. ?

Come arriva il Cortenova

Il Cortenova ha chiuso il 2025 con l’1-1 interno contro la Brioschese, risultato che ha confermato una squadra viva ma ancora alla ricerca della necessaria continuità di vittorie.

Nel pari di Bindo si è messo in luce il giovane Tagliaferri, match winner mancato di un soffio in più di un’occasione, segnale di un gruppo che continua a creare gioco pur in un periodo non semplicissimo dal punto di vista dei risultati. ?

L’ultima gara: segnali incoraggianti

Contro la Brioschese i gialloblù avevano trovato il vantaggio proprio con Tagliaferri, bravo a capitalizzare un perfetto filtrante di Gianola, prima di subire l’1-1 su rigore nel finale di primo tempo. Nella ripresa, pur senza riuscire a tornare avanti, il Cortenova ha costruito ancora le occasioni migliori, vedendosi negare il 2-1 da un’uscita decisiva del portiere ospite e da una deviazione che ha mandato il pallone a lato di pochi centimetri a estremo difensore battuto. ?

Le parole di Tantardini e le attese per oggi

L’allenatore Andrea Tantardini, al termine dell’ultima sfida del 2025, aveva sottolineato la prova di carattere del gruppo, ricordando come “ai ragazzi non posso dire nulla, hanno dato tutto” nonostante le assenze e qualche episodio poco favorevole. Proprio da quell’atteggiamento di compattezza e sacrificio il Cortenova vuole ripartire oggi pomeriggio contro il Barzago, per trasformare gli applausi in punti pesanti e iniziare il 2026 con un successo davanti al proprio pubblico.

