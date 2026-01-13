NUOVO IPERAL A PASTURO: LE VARIEGATE REAZIONI ‘SOCIAL’ DEI NOSTRI LETTORI

PASTURO – Tantissime (e contrastanti) le reazioni social dei lettori di ValsassinaNews dopo la pubblicazione dell’ articolo che conferma per marzo l’apertura del nuovo supermercato Iperal sulla piana di Pasturo , affacciato sulla Provinciale.

La superficie è di 1.500 metri quadrati e trova collocazione sull’area ex Pigazzi. I lavori hanno preso il via nel 2024; la struttura disporrà di 130 posti auto.

“In valle manca un bel centro sportivo con piscine e impianti sportivi all’aperto e al chiuso, utilizzabile tutto l’anno”, commenta Andrea, per il quale quindi le priorità sono altre. Gli fa eco Enrica: “Più che un supermercato così grosso che rovina anche il paesaggio, sarebbe bello vedere realizzato un centro termale con solarium da utilizzare tutto l’anno, sia da turisti che da residenti. Manca un’attrattiva del genere in Valsassina e, considerato il grande afflusso di gente sia in estate che in inverno, creerebbe più turismo. Con i numerosi negozi di prodotti tipici, il supermercato della grande distribuzione secondo me è superfluo. La gente vuole assaggiare i prodotti locali, non i prodotti del supermercato che troverebbero anche nelle loro città”.

Veronica rilancia: “Desideravo da tempo esprimere questa richiesta: in Valsassina è davvero necessario un centro benessere con saune, idromassaggi e piscina. Attualmente la Valsassina è in forte sviluppo e accoglie un numero crescente di turisti. È un territorio meraviglioso, con grandi potenzialità. Chiediamo gentilmente di pensare anche a noi residenti: non è possibile che, per rilassarci dopo una settimana di lavoro, dobbiamo sempre spostarci lontano da casa. Un centro spa sarebbe un grande valore aggiunto per tutta la valle”. Per Alessandro invece è uno “scempio paesaggistico”, mentre Giancarlo fa notare: “Poveri commercianti locali”.

Ci sono naturalmente anche pareri positivi, che anzi sono nettamente la maggioranza. “Non vedo l’ora! Finalmente non carico più il frigo ma compro poco per volta”, esulta Michela. “Buon lavoro, anche dal punto di vista paesaggistico mi sembra fatta bene. Buon lavoro”, approva Marco. Agostina aggiunge: “Meno male, per quest’estate sarà utile”. Si accoda Fabio: “Era ora, ne devono aprire ancora”.

Infine Noe bacchetta i pessimisti: “Alcuni commenti catastrofici mi fanno proprio sorridere… la costruzione di un supermercato come si deve non cancella né il paese né i negozi locali! Anzi permette alle persone del posto di poter fare una bella spesa senza spostarsi fino a Lecco, ad esempio. Comunque sia credo che nessuno di qui faceva la spesa grossa nei negozi di qui, prezzi folli e poca scelta di prodotti. Non prendiamoci in giro!”.

Federico Sala

LA NOTIZIA DELL’APERTURA A MARZO, IERI SU VN: