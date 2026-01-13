SP64 CULMINE, ORDINANZA CAUTELATIVA: POSSIBILI APERTURE “A TEMPO”

MOGGIO – Stanno prendendo il via in queste ore i lavori lungo la SP64 in territorio lecchese, nel tratto che dalla Culmine di San Pietro scende verso la bergamasca. Il consigliere delegato alla Viabilità della Provincia di Lecco, Mattia Micheli, ha fornito alla nostra redazione chiarimenti sull’ordinanza di chiusura del tracciato, definita “cautelativa” e prevista per un periodo di circa due mesi.

“L’ordinanza è stata dimensionata in modo prudenziale – spiega Micheli – sia in funzione delle caratteristiche della strada sia delle condizioni climatiche della stagione. È una misura preventiva, ma potrà essere aggiornata in base all’andamento dei lavori“.

Al momento, la chiusura totale è indispensabile per consentire il posizionamento dei mezzi e dei materiali lungo il tracciato, impossibilitando la circolazione anche a senso unico alternato. Tuttavia, la Provincia si è impegnata a riaprire la SP64 ogni volta che le lavorazioni lo consentiranno, rendendo noti con congruo anticipo i periodi di sospensione dei cantieri o le aperture al traffico, anche con la regolazione di movieri e segnalazioni temporanee.

“Ordinanza restrittiva sì, ma per il tipo di strada era indispensabile – conclude Micheli –. Valuteremo ogni possibilità di apertura parziale o temporanea, sempre nel rispetto della sicurezza di chi transita e di chi lavora sul posto”.

RedAlt



–

LO AVEVANO CHIESTO, OLTRE UN MESE FA SU VN: