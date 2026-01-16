DOMENICA 18 A PASTURO LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI PER S.ANTONIO ABATE

PASTURO – La tradizione torna protagonista ai piedi della Grigna. In occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, la Pro Loco Pasturo, in collaborazione con diverse associazioni del territorio, organizza per domenica 18 gennaio una mattinata dedicata alla comunità rurale e ai suoi amici a quattro zampe.

L’iniziativa, molto sentita in paese, richiama ogni anno allevatori, famiglie e appassionati, offrendo un momento di condivisione che unisce fede, cultura e identità locale.

Alle 9.30 è previsto il ritrovo in Piazza XXV Aprile con tutti i partecipanti e i loro animali: bovini, equini, cani, gatti e ogni altro compagno di vita o di lavoro. Alle 10.30 il corteo sfilerà lungo le vie del paese: Via IV Novembre, Viale Trieste, Via Roma, Via A. Manzoni, Piazza Vittorio Veneto, per poi fare ritorno in Via IV Novembre. L’evento si concluderà alle 11.30, con la benedizione degli animali in Piazza XXV Aprile impartita dal parroco don Antonio Fazzini.

La partecipazione è aperta a tutti: un invito a rivivere un rito antico, che affonda le radici nella cultura contadina e che ancora oggi rappresenta un momento di comunità e convivialità.

Per chi desidera proseguire la giornata in compagnia, il ristorante “Grigna” di Pasturo propone un menù dedicato a Sant’Antonio Abate. È consigliata la prenotazione al numero 0341 955159.