NEL WEEKEND TORNA L’ALASKAN MALAMUTE DAY ALL’ALPE GIUMELLO

CASARGO – Nel fine settimana del 16-17-18 gennaio, all’Alpe Giumello di Casargo si rinnova il Cirn Winter Day con l’Alaskan Malamute Day 2026, storico appuntamento ormai giunto alla XXI edizione. La valle ospiterà i tanti cani nordici e da slitta e i loro proprietari circondati dalle suggestive montagne; tanti anche quest’anno gli appassionati provenienti da diversi paesi europei.

Alaskan Malamute, Samoiedo, Siberian Husky, Canadian Eskimo Dog e anche qualche altra razza, ancora remota nel nostro paese, si ritroveranno per condividere momenti di festa e fornire importanti aspetti informativi sulla crescita di questi cani. Tutto questo grazie al supporto di professionisti del CIRN, il Club Italiano Razze Nordiche, che da quasi sei decenni tutela questi splendidi cani in Italia.

Tre lunghe giornate che vedranno affrontare aspetti di condivisione tra uomo e cane. Con attività come l’educazione, aspetto importante di crescita e fondamentale per una sana relazione con il proprietario, attività sportive dedicate a questi cani con slitte. Ma anche momenti di condivisione e pace con trekking sulle cime di montagna. La serata si concluderà con una cena sociale in compagnia, sempre a parlare di questi amati cani, presso il CFPA di Casargo.

La domenica avrà luogo l’esposizione di bellezza. Qui Judith Gogibus, esperta e specialista in queste razze, dalla Francia avrà il piacere di eleggere il cane più bello tra questi splendidi soggetti. Gli organizzatori ringraziano il comune di Casargo, con il sindaco Antonio Pasquini e la giunta comunale che tutti gli anni si impegnano per rendere possibile questo evento.