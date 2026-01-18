PONTE SPRIZZOTOLO: DIVIETO TOTALE SULLA CARTA, MA IL CANTIERE È APERTO

INTROBIO – Dal 5 novembre 2025 un’ordinanza comunale vieta il transito pedonale e carrabile sul ponte dello Sprizzottolo, tratto fondamentale della ciclopista da Barzio aTaceno. Il documento, firmato dal Responsabile dell’Area Tecnica ingegner Marco Raveia, accompagna i lavori di ripristino della passerella ciclopedonale finanziati dalla Comunità Montana.

Divieto assoluto… ma solo per chi lo legge

Sulla carta il messaggio è chiarissimo: non passa nessuno, a nessuna ora, per nessun motivo.

Poi vai sul posto e scopri che il ponte è lì, tranquillo, percorribile, con le barriere che fanno più scena che altro. La gente passa, saluta, pedala, cammina. Il divieto c’è, ma è un po’ come quei cartelli “non calpestare l’erba” messi in mezzo a un prato pubblico: un suggerimento più che un ordine.

Sicurezza e responsabilità: il gioco delle sedie

L’impresa incaricata, CIDIEFFE Costruzioni SRL, deve rispettare tutte le norme sulla sicurezza. Ma se il cantiere resta aperto e la gente continua a passare, la domanda sorge spontanea: in caso di incidente, chi si alza dalla sedia per primo?

RedInt