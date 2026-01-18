CALCIO, OGGI IN CAMPO: GIOCANO ENTRAMBE LE SQUADRE VALSASSINESI

Come spiegato dal tecnico Andrea Tantardini nella presentazione della gara, è stata una settimana relativamente serena sul fronte infermeria, con il rientro in difesa di Benedetti, mentre restano ai box per infortunio Diakhate e Lorenzo Gianola. La rosa viene descritta in buone condizioni fisiche, con la necessità soprattutto di ritrovare fiducia nei propri mezzi in vista non solo del campionato ma anche della Coppa Lombardia.

CASARGO – In Terza categoria, il CS Casargo affronta invece la trasferta di Lambrugo sul campo dell’Unione Sportiva Olympic, con fischio d’inizio alle 14:30, chiamato a dare continuità al momento positivo lontano da casa.

Il presidente Carlo Pasquini ha ricordato come in trasferta siano arrivate due vittorie consecutive, segnale di crescita caratteriale e di compattezza del gruppo.