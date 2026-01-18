CALCIO, OGGI IN CAMPO: GIOCANO ENTRAMBE LE SQUADRE VALSASSINESI

CORTENOA – Dopo la rifinitura del sabato, il Cortenova è pronto alla delicata trasferta di stasera al centro sportivo lecchese del Bione contro la Futura 96, terza forza del campionato a quota 31 punti, con 14 lunghezze di margine sui gialloblu valsassinesi. Un impegno tutt’altro che semplice, anche per l’inusuale orario di inizio fissato alle 19, che arriva in una fase chiave della stagione.
Come spiegato dal tecnico Andrea Tantardini nella presentazione della gara, è stata una settimana relativamente serena sul fronte infermeria, con il rientro in difesa di Benedetti, mentre restano ai box per infortunio Diakhate e Lorenzo Gianola. La rosa viene descritta in buone condizioni fisiche, con la necessità soprattutto di ritrovare fiducia nei propri mezzi in vista non solo del campionato ma anche della Coppa Lombardia.
CALCIO, IL CORTENOVA STUDIA LA FUTURA. RECUPERANDO QUALCHE EFFETTIVO
CASARGO – In Terza categoria, il CS Casargo affronta invece la trasferta di Lambrugo sul campo dell’Unione Sportiva Olympic, con fischio d’inizio alle 14:30, chiamato a dare continuità al momento positivo lontano da casa.
Il presidente Carlo Pasquini ha ricordato come in trasferta siano arrivate due vittorie consecutive, segnale di crescita caratteriale e di compattezza del gruppo.
CS CASARGO, TRASFERTA A LAMBRUGO “PER CONFERMARE IL TREND POSITIVO”
