FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE A INTROBIO: COMUNITÀ RIUNITA NELLA FEDE

INTROBIO – Introbio ha vissuto una giornata intensa e partecipata in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, una ricorrenza profondamente radicata nella tradizione religiosa e popolare del paese. La comunità si è ritrovata numerosa per celebrare il santo eremita, in un clima di raccoglimento, condivisione e forte senso di appartenenza. Cuore della celebrazione è stata la messa solenne, presieduta da don William Abbruzzese, che con la sua presenza e le sue parole ha saputo dare un significato profondo all’intera giornata. Nell’omelia, don William ha richiamato con forza l’esempio di Sant’Antonio Abate, uomo capace di mettere Dio al centro della propria vita, scegliendo l’essenzialità, la preghiera e la carità come strada da percorrere ogni giorno.

Il sacerdote ha invitato i fedeli a interrogarsi su ciò che davvero conta, sottolineando come anche nella vita quotidiana sia possibile fare spazio a Dio attraverso scelte concrete di rispetto, attenzione verso gli altri e impegno per il bene comune. Un messaggio attuale e diretto, che ha toccato temi come la responsabilità personale, la convivenza civile e l’importanza di evitare giudizi superficiali e divisioni, promuovendo invece dialogo e solidarietà.

Particolarmente sentito è stato anche il momento della benedizione degli animali, che si è svolto al termine della celebrazione, richiamando famiglie, bambini e allevatori con i loro animali. Un gesto semplice ma carico di significato, che rinnova ogni anno il legame tra la festa di Sant’Antonio Abate, la tutela del creato e l’affetto per gli animali, di cui il santo è tradizionalmente protettore. In oratorio poi sono stati organizzati tanti giochi per bambini e ragazzi e nel cineteatro il concerto Music & Friends – la notte degli Oscar ha raccolto un buon pubblico.

La festa ha rappresentato non solo un appuntamento religioso, ma anche un’occasione di incontro e di unità per l’intero paese. Grazie alla guida di don William Abbruzzese, Introbio ha potuto riscoprire il valore della tradizione vissuta con consapevolezza e fede, confermando Sant’Antonio Abate come punto di riferimento spirituale e umano per la comunità.